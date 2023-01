Calciomercato Milan – Il rinnovo tarda: Zaniolo resta una possibilità

Il Milan si prepara per il rientro in casa in Serie A: i rossoneri dovranno giocare contro la Roma domani. Per Stefano Pioli una partita importante per dare continuità a quello fatto vedere contro la Salernitana. Occhio anche al calciomercato: Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero progettare il futuro del club, sia per gennaio che per l'estate. un possibile obiettivo potrebbe essere proprio un calciatore giallorosso, che ha il contratto in scadenza nel 2024.