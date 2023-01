Calciomercato – Bis di pretendenti per Zaniolo, il Milan rischia la beffa

Una delle questioni più spinose in casa Roma è senza dubbio quella relativa al rinnovo di contratto di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso, che tra l'altro non sta particolarmente convincendo nelle ultime uscite, è in scadenza a giugno 2024. Il prolungamento del rapporto tra lui e il club della Capitale non sembra però essere imminente. Nonostante Tiago Pinto sostenga che non ci siano problemi in tal senso.