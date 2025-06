La mossa del Milan sarebbe indipendente da un possibile trasferimento di Luka Modric, segno che l'interesse per Xhaka è ben definito e rientra in una strategia precisa per il centrocampo. Proprio per questo motivo, come riferisce l'emittente tedesca, è previsto a breve un incontro tra il Milan e gli agenti del giocatore. Parallelamente, il Bayer Leverkusen dovrà continuare a dialogare con Xhaka per capire le sue intenzioni.