Calciomercato Milan – Viva l’ipotesi di scambio tra Florentino e Paqueta

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘ il Milan, che in vista della prossima stagione dovrà rinforzare notevolmente un centrocampo che perderà vari elementi, sta sempre seguendo con molto interesse il centrocampista Florentino Luís, classe 1999, giovane portoghese del Benfica, seguito, però, da tanti club in Europa.

Sarebbe ancora possibile, in tal senso, uno scambio con le ‘Aquile‘ di Lisbona che prevedrebbe, per arrivare a mettere le mani su Florentino, il trasferimento, in cambio, del centrocampista brasiliano Lucas Paqueta alla corte di Bruno Lage. PER IL DIAVOLO, PERÒ, LA PRIORITÀ PER LA MEDIANA SAREBBE UN’ALTRA >>>