Calciomercato Milan – Vice Theo, per l’estate già contattato Viña | News

Milan, sarà Viña il vice di Theo Hernández?

Matías Viña, ora i tempi per un suo trasferimento al Milan sono maturi. Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato come, nel prossimo calciomercato estivo, i rossoneri proseguiranno nella loro campagna di rafforzamento acquistando un nuovo terzino sinistro.

Un elemento che possa svolgere alla perfezione il ruolo di vice di Theo Hernández, tanto forte da non far rimpiangere il francese nel caso di una sua assenza. Il prescelto del club di Via Aldo Rossi sembra proprio essere Viña, classe 1997, laterale mancino uruguaiano che, però, milita nelle fila dei brasiliani del Palmeiras.

A gennaio ci sono stati dei fitti dialoghi tra il Milan ed il procuratore di Viña, ma nella sessione di mercato appena conclusa non c’è stato abbastanza tempo, né sufficiente margine di manovra, per chiudere l’operazione con il Palmeiras. Ma Viña, che con i biancoverdi ha appena vinto la Copa Libertadores, può diventare rossonero a giugno.

La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro. I contatti tra il Milan e l’entourage del ragazzo proseguiranno anche in questi mesi per arrivare alla prossima estate con una trattativa, di fatto, già imbastita. Calciomercato Milan: rinnovo Donnarumma, ecco le richieste di Raiola >>>