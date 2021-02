CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 3 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 3 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, dedica ampio spazio alla vittoria esterna della Juventus, 1-2, in casa dell’Inter in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia a ‘San Siro‘. Cristiano Ronaldo, con una doppietta, ha ribaltato l’iniziale gol di Lautaro Martínez.

Fiducia a tempo, intanto, in casa Roma per Edin Džeko: tornato in gruppo dopo un colloquio con Tiago Pinto e Paulo Fonseca, a fine stagione andrà comunque via.

Stasera c’è Napoli-Atalanta di Coppa Italia ma tiene banco, tra gli azzurri, il rapporto ai minimi termini tra il Presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore, Gennaro Gattuso. Anche in questo caso, sarà divorzio. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>