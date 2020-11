Calciomercato Milan – Vice Ibra, mai contattato Mandzukic | News

Calciomercato Milan: non c’è nulla con Mandzukic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic in rossonero a gennaio? Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, no. Il Milan, infatti, potrebbe prendere un vice di Zlatan Ibrahimovic nel corso della prossima sessione di calciomercato. Le possibilità di vedere al Milan l’ex juventino Mandzukic, però, sono quasi nulle.

Per il quotidiano torinese, infatti, il club di Via Aldo Rossi non ha effettuato alcuna telefonata all’agente del centravanti croato, attualmente svincolato dopo aver rescisso il suo contratto con l’Al-Duhail, club di Doha (Qatar) dove Mandzukic aveva raggiunto, gratificato da un super ingaggio, l’ex compagno di squadra in bianconero Medhi Benatia.

Attaccante esperto (è un classe 1986) e vincente (tanti trofei, nazionali ed internazionali, con Juventus e Bayern Monaco), Mandzukic, dunque, sembra destinato a restare una mera suggestione di mercato per il Diavolo. CALCIOMERCATO MILAN, SVOLTA PER IL FUTURO DI KABAK: LE ULTIME >>>