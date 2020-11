TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 25 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 25 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina a Cristiano Ronaldo ed Álvaro Morata. Grazie ai loro gol, infatti, la Juventus ha rimontato e battuto (2-1) il Ferencváros all’Allianz Stadium. Qualificazione agli ottavi di Champions League centrata per i bianconeri.

In alto, sotto la testata, una Champions a tinte nerazzurre quella di questa sera. L’Inter di Antonio Conte ospita il Real Madrid: deve vincere per non rischiare l’eliminazione. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, invece, sarà di scena ad ‘Anfield‘, in casa del Liverpool di Jürgen Klopp.

Quindi, in basso, si parla di calciomercato. Il Torino ha rinnovato il contratto di Wilfried Singo e, per gennaio, vorrebbe acquistare il centravanti Leonardo Pavoletti dal Cagliari. A proposito di centravanti, Milan su Olivier Giroud come vice di Zlatan Ibrahimović.

