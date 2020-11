Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (25/11/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Juventus e Inter. I bianconeri, grazie a un gol di Álvaro Morata al 92′, hanno battuto 2-1 in rimonta il Ferencváros a Torino guadagnando l’accesso al turno successivo di Champions League. I nerazzurri di Antonio Conte, invece, ricevono stasera a ‘San Siro‘ il Real Madrid in una partita assolutamente da non sbagliare. Nel riquadro verticale si parla della Lazio: in alto, della perizia della Procura sui tamponi dei calciatori biancocelesti; in basso del 3-1 allo Zenit in UCL, con Ciro Immobile in rete per due volte. Quindi, in fondo alla pagina, spazio a Zlatan Ibrahimović, premiato con il Pallone d’Oro svedese 2020.

