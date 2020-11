Milan, Ibrahimovic vince il Pallone d’oro svedese per la dodicesima volta

Milan, Ibrahimovic infinito

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono finiti gli aggettivi per descrivere Zlatan Ibrahimovic. Dopo il premio come miglior attaccante svedese del 2020, la federcalcio gli ha conferito anche il Pallone d’oro nazionale. ‘Guldbollen’ per l’attaccante del Milan, ‘Diamantbollen’ per la calciatrice Magdalena Eriksson. Per il classe 1981 è il dodicesimo riconoscimento della sua meravigliosa carriera, che ancora continua brillantemente con i colori rossoneri.

