Ct Svezia, apertura a Ibra: “Se vuole tornare deve dirlo chiaramente”

Svezia, il ct apre al ritorno di Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nelle scorse settimane, senza preavviso, Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato una foto sui social con la maglia della Svezia. Un post che ha fatto molto discutere sulla voglia dell’attaccante del Milan di ritornare in nazionale. In tal senso, il ct Janne Andersson aveva chiuso la porta in faccia a Ibra. Attenzione, però, a nuovi sviluppi. Intervistato da ‘Aftonbladet’, Andersson sembra aver rivisto la sua posizione. Queste le sue dichiarazioni: “Sono abbastanza seccato, anche se non seguo i social e Zlatan può pubblicare ciò che vuole. Lui però nel 2016 mi ha detto che voleva lasciare, e io ho rispettato la sua scelta. Quindi ora sta a lui, se vuole essere coinvolto in Nazionale deve cambiare idea e dirlo chiaramente. In quel caso starà a me gestirlo”.

Sulle prestazioni di Ibra

“Mentirei dicendo che sono sorpreso. Ma sono impressionato e colpito da come possa continuare ad avere questa fame, questa qualità in tutto ciò che fa. È un grande atleta, di gran lunga il miglior giocatore svedese di tutti i tempi. Ciò che sta facendo è incredibile, posso solo congratularmi con lui”.

