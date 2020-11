Ct Svezia: “Ritorno Ibrahimovic? Questione chiusa, ecco perché” / News

Svezia, porta in faccia per Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nei giorni scorsi, con un colpo di scena improvviso, Zlatan Ibrahimovic ha postato una foto con la maglia della sua nazionale, con la didascalia “è tanto che non ci si vede”. Una foto che ha fatto pensare ad un suo ritorno imminente quattro anni dopo il suo addio definitivo. A fare chiarezza ci ha pensato il ct della Svezia Janne Andersson che, ai microfoni di ‘Aftonbladet’, ha escluso definitivamente questa possibilità. Le sue parole: “Ci sono state alcune persone che mi hanno detto che c’era un piano dietro quella foto. Ma non capisco cosa voglia dire, mi sfugge. E non ci sprecherò troppe energie. Sono passati quattro anni e mezzo da quando ha detto che aveva finito la sua carriera in nazionale. Nei suoi confronti, proprio come in quelli di tanti altri giocatori che hanno preso la stessa decisione, ho il massimo rispetto. Puoi recuperare un po’ quando arriva la pausa per le nazionali, non hai le stesse pressioni. Se invece fai parte della nazionale, devi tornare in patria e giocare di nuovo al massimo livello. E rispetto pienamente quelli che non sentono questa motivazione al 100%. Quindi, la questione è chiusa per me“.

