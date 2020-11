Milan, Pioli: “Il progetto di Elliott è chiaro. Vi spiego” | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: LE PAROLE DI PIOLI

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, nell’intervista rilasciata ai microfoni dell’Equipe, ha parlato del possibile della proprietà rossonera. Ecco cosa ha detto

"Il progetto della proprietà è chiaro: non si guarda più al passato ma al presente e al futuro. Sono stati presi calciatori giovani e forti, l'obiettivo e fargli capire cos'è il Milan per riportare la squadra in alto, ai fasti di un tempo. Giovani non vuol dire superficiali. Ho una squadra seria, responsabile e matura. Ci sono giocatori come Donnarumma, Kessie, Romagnoli e Calhanoglu che dentro il gruppo hanno una forte personalità".