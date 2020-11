Milan, Ibra corre verso il recupero: terapie mattutine a Milanello / News

Milan, Ibrahimovic corre verso il recupero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La solita voglia, la solita personalità, il solito Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano, inviato di ‘Sky Sport’ a Milanello, lo svedese si è recato stamattina presso il centro sportivo rossonero per iniziare la riabilitazione dopo la lesione al bicipite femorale sinistro. Terapie e palestra per l’attaccante rossonero, arrivato a Milanello alle 10 e andato via alle 15. Ricomincia così la marcia verso il ritorno in campo: Ibra è pronto a bruciare le tappe. Ibra si diverte come sempre sui social: ecco la sua curiosa squadra preferita >>>