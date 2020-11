Ecco la Top 11 di Ibrahimovic: avevate qualche dubbio? | Milan News

Milan, ecco la squadra ideale di Ibrahimovic … gioca solo lui!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, domenica sera a Napoli, ha fatto una doppietta e poi si è infortunato. L’attaccante svedese ha toccato quota 10 gol in sole 6 gare giocate in questa edizione della Serie A. Grazie a lui, al suo contributo, il Milan è primo in classifica in campionato. Ora, però, Ibrahimovic è andato k.o. per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e dovrà stare fermo per 20 giorni almeno.

Il bomber nativo di Malmö, quindi, ha più tempo, a casa, per le sue cose. Rilassarsi e, perché no, giocare anche un po’ sui social. Per esempio, Ibrahimovic si è divertito a buttare giù la sua ‘Ibra F.C.‘, la sua Top 11 ideale su un foglio. Il numero 11 del Milan l’ha poi voluta condividere in una ‘Instagram Story‘ con tutti i suoi followers. Il risultato non è per niente sorprendente. Ibrahimovic si vede in ogni ruolo: lo svedese gioca da solo. Dal portiere all’attaccante, fa tutto lui.

Si vede persino come arbitro ed allenatore! In fin dei conti, tempo fa, lo disse anche in un’intervista su ‘Sky Sport‘. Parlando della possibilità di rinnovare il contratto in scadenza con il Milan, Ibrahimovic disse: “Faccio tutto io qui: Presidente, dirigente, allenatore e giocatore. Però mi pagano solo per fare il calciatore e questo non va bene“. Ibra, evidentemente, è consapevole della sua forza e della sua importanza. Tra il serio ed il faceto, il bomber scandinavo non perde occasione per dimostrare tutta la propria rinomata, divertente ‘umiltà’. CALCIOMERCATO MILAN, DIFENSORE IN ARRIVO: PAOLO MALDINI SI GIOCA IL JOLLY >>>