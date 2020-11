Ibrahimovic infortunato: Milan, ora la prova più dura | Serie A News

Milan, Ibrahimovic fuori circa tre settimane

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, 39enne attaccante del Milan. Il fuoriclasse svedese, infatti, in occasione di Napoli-Milan 1-3 al ‘San Paolo‘ si è infortunato dopo aver segnato una doppietta.

Gli esami strumentali, con risonanza magnetica, svolti ieri pomeriggio hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra di Ibrahimovic. Il quale, adesso, dovrà svolgere una visita di controllo tra 10 giorni per valutare le sue condizioni. Quanto potrebbe stare fuori dai giochi del Milan il bomber Ibrahimovic?

Per la ‘rosea‘, si deve ragionare nell’ottica delle tre settimane, giorno più giorno meno. Lo stesso Ibrahimovic, abbandonando il terreno del ‘San Paolo‘ dopo il match contro il Napoli, si era accorto di come non fosse una cosa lieve. “Mi sono stirato“, aveva infatti ripetuto a chi gli chiedeva come stesse.

E Zlatan, da buon medico di sé stesso, a conti fatti ha indovinato la diagnosi. Non sono previsti rientri in Svezia. Da oggi il numero 11 rossonero inizierà le terapie per il recupero a Milanello, armandosi di pazienza e fiducia. Chi lo ha visto, nel post-partita di Napoli e nel momento del rientro a Milano, parla di un Ibra dispiaciuto per il suo stop, ma comunque coinvolto dal bel momento della sua squadra.

Potrebbe rientrare per Milan-Parma del prossimo 13 dicembre 2020, in campionato. Ma Ibrahimovic non è nuovo a recuperi lampo e, anche in questa circostanza, il suo fisico ai limiti dell’umano potrebbe farlo tornare anche prima sul terreno di gioco. Ci riuscì già a maggio di quest’anno, quando è rientrato in anticipo dalla lesione al polpaccio che, si pensava, lo avrebbe potuto tenere fuori dal campo più a lungo.

In fin dei conti, non sarà certo un muscolo che duole a fermare il Benjamin Button rossonero. Starà al Milan, nel frattempo, conservare il primato in campionato continuando a vincere anche in sua assenza. Questa sarà la prova più dura per il team di Stefano Pioli, impegnato a cercare la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA SICURI: “COLPO A ZERO DI PAOLO MALDINI” >>>