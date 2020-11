Calciomercato Milan – Difensore vicino: ecco la carta di Maldini | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il difensore si avvicina

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La stagione è in pieno svolgimento, con il Milan che si gode il primo posto in classifica, ma Maldini e Massara sono concentrati anche sul mercato in entrata. Uno degli obiettivi sembra essere quello del difensore centrale. I titolari sono Kjaer e Romagnoli, tuttavia ci sarà da valutare il futuro di due giocatori come Musacchio e Leo Duarte. Il primo è in scadenza nel 2021 e difficilmente rinnoverà il suo contratto, mentre il secondo non sta trovando la continuità sperata.

A tal proposito, nel mirino c’è Kristoffer Ajer, difensore centrale del Celtic. Il norvegese è già seguito dalla scorsa estate, visto che il classe 1998 rientra perfettamente nei parametri voluti da Elliott. 22 anni, costi contenuti, e un calciatore che ha comunque già accumulato una discreta esperienza internazionale. Inoltre Ajer ha un contratto in scadenza nel 2022, e dunque evidentemente il club scozzese sa benissimo di non poter sparare un prezzo troppo alto.

C’è però una carta che il Milan potrebbe giocarsi per arrivare al difensore. Ci riferiamo a Diego Laxalt, terzino sinistro che quest’estate è stato ceduto dai rossoneri in prestito. L’uruguaiano sta facendo ottime cose (è andato anche in gol contro l’Hibernian) e dunque, secondo quanto detto dal giornalista Gianluca di Marzio, il Celtic vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.

In sostanza Laxalt potrebbe essere la giusta contropartita per arrivare a Ajer, stabilendo quindi una sorta di corsia preferenziale per il norvegese. La notizia trova conferme anche dall'estero. L'occasione giusta per parlare di questi due giocatori potrebbe essere quella del 3 dicembre, cioè quando Milan e Celtic si affronteranno a San Siro per l'Europa League. I rapporti tra i due club sono ottimi e dunque la sensazione è che l'acquisto di Ajer possa effettivamente andare in porto. Maldini e Massara studiano l'opportunità, anche se ovviamente non è l'unico profilo seguito per il reparto arretrato.