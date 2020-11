Infortuni Ibrahimovic e Saelemaekers: il responso medico | Milan News

Milan, le condizioni di Ibrahimovic e Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic ed Alexis Saelemaekers hanno svolto, in data odierna, degli esami strumentali con risonanza magnetica. Questo per controllare, come previsto, l’entità degli infortuni occorsi ai calciatori del Diavolo ieri in occasione di Napoli-Milan 1-3.

Per Ibrahimovic, dunque, si tratta di una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Un esame di controllo verrà effettuato fra 10 giorni. Per quanto riguarda invece Saelemaekers, un trauma distorsivo di primo grado alla caviglia sinistra. IL MILAN VOLA, ELLIOTT AIUTA: NUOVO BUDGET A DISPOSIZIONE >>>