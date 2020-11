Calciomercato Milan – I rossoneri volano, Elliott aiuta: ecco il budget / News

Ultime Notizie Mercato Milan: Elliott dà la spinta, ecco l’extra budget

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ancora vivi, ancora primi. Il Milan continua a sorprendere tutti e resta in testa alla classifica. Ieri, dopo dieci anni, i rossoneri sono tornati a vincere a Napoli. L’ultima volta, nel 2010/11, a fine stagione è stato Scudetto. Qualcuno aveva già iniziato a pensare a un crollo dopo i due risultati non troppo positivi con LOSC ed Hellas Verona, ma ieri i ragazzi di Stefano Pioli hanno dato una grande dimostrazione di forza.

Ieri, forse per la prima volta, il Milan ha dimostrato di poter davvero puntare ad alti obiettivi. Che non significa per forza titolo, ma comunque vertici di classifica. Trascinato da Zlatan Ibrahimovic, bisogna per forza puntare in alto. Però, per esempio adesso, Ibrahimovic è infortunato. È l’esempio lampante che la rosa vada rinforzata e quindi sarà importantissimo il mercato di gennaio, dove bisognerà fare uno sforzo per rinforzare la squadra.

L’obiettivo è chiaro ed è tornare in Champions League e questa squadra dà davvero la sensazione di poterci riuscire, finalmente. Sarebbe un peccato non rinforzarla per dare un aiuto in più. A maggior ragione, se si volesse davvero puntare più in alto, servono assolutamente dei rinforzi. Anche perché una grande stagione farebbe rientrare molti investimenti. Ai piani alti forse iniziano ad avere l’acq

uolina in bocca. Ecco perché Elliott ha deciso di stanziare un budget extra, da 20 milioni. Questi soldi sono da aggiungere ai soldi non spesi nello scorso mercato, che erano circa altri 15 milioni.

Un totale di 35 milioni. Una cifra importante, che può portare almeno a tre colpi. Anche perché si aggiungeranno ovviamente quelli che si ricavano dalle cessioni. I ruoli principali su cui puntare sono quello del difensore centrale, di un vice Ibra e di un centrocampista. Tre acquisti, tre rinforzi che non devono per forza essere di primissimo livello, ma che possono essere decisivi.

