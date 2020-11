Milan, allarme infortunio per Ibrahimovic: oggi gli esami | Serie A News

Milan, allarme Ibrahimovic: quanto dovrà fermarsi?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Prima la gioia, con la doppietta che, di fatto, ha deciso Napoli-Milan 1-3 al ‘San Paolo‘. Poi il dolore, quello che lo ha costretto ad uscire dal campo al 79′ sostituito da Lorenzo Colombo. Partita particolare, senza dubbio, quella giocata ieri sera a Napoli da Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, in rete di testa al 20′ ed in tap-in di ginocchio al 54′, entrambe le volte su assist dalla sinistra, prima di Theo Hernández e poi di Ante Rebić, si è accasciato da solo, a terra, nel finale della partita. ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha commentato quanto accaduto al fuoriclasse scandinavo.

“La mano sul flessore, la smorfia di dolore, l’uscita dal campo e il ghiaccio che l’ha accompagnato in panchina mentre soffriva aspettando il fischio liberatorio”, le parole usate dal quotidiano torinese per descrivere l’infortunio accusato da Ibrahimovic. Oggi esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio muscolare che, in casa rossonera, si augurano sia il più lieve possibile.

Quel che è certo, però, è che Ibrahimovic salterà sicuramente Lille-Milan, giovedì in Europa League e Milan-Fiorentina di domenica prossima in campionato. Successivamente, il Diavolo sarà impegnato contro il Celtic, a 'San Siro', sempre in Europa League ed a 'Marassi', contro la Sampdoria, per la 10^ giornata di Serie A. Ibrahimovic ci sarà oppure no?