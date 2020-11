TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 23 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 23 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con la voglia di Cristiano Ronaldo di restare alla Juventus fino alla scadenza naturale del suo contratto, fissata per il 30 giugno 2022. In alto, sotto la testata, spazio a Napoli-Milan 1-3 e Verona-Sassuolo 0-2.

L’incredibile Zlatan Ibrahimović, con una doppietta, consolida al ‘San Paolo‘ il primato del Diavolo in classifica. Al ‘Bentegodi‘, i neroverdi passano grazie a Jérémie Boga e Domenico Berardi. Nel riquadro verticale, poi, si parla di Inter-Torino: i nerazzurri rimontano da 0-2 a 4-2, i granata crollano ancora. Infine, Cesare Prandelli torna in Serie A con una sconfitta in Fiorentina-Benevento 0-1.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>