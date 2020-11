Napoli-Milan 1-3 al 90′: rossoneri in vetta alla classifica | Serie A News

Napoli-Milan 1-3 al 90′: il racconto della partita

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, allo stadio ‘San Paolo‘, il match Napoli-Milan, posticipo dell’8^ giornata di Serie A. Ecco com’è andata la partita tra gli azzurri dell’ex Gennaro Gattuso ed i rossoneri, stasera guidati in panchina da Daniele Bonera.

Rossoneri che partono forte, fanno la partita e al 20′ passano in vantaggio con una bellissima incornata di Zlatan Ibrahimovic (rete numero 9 in campionato), che sfrutta al meglio un perfetto cross dalla corsia mancina di Theo Hernandez. La reazione del Napoli non si fa attendere e al 27′ va vicinissimo al gol prima con Mertens (miracolo di Donnarumma) e poi con Di Lorenzo che colpisce la traversa dall’area piccola. La squadra di Bonera comunque tiene bene e all’intervallo è 0-1.

Nella ripresa Milan che parte nuovamente forte e trova subito il 2-0. Rebic, imbeccato alla perfezione da Calhanoglu, mette in mezzo per Ibrahimovic che segna il raddoppio col ginocchio destro. Passano pochi minuti e il Napoli accorcia. Bakayoko ferma (fallosamente?) Kessie e recupera il pallone che finisce a Mertens che segna l’1-2. Un paio di giri di lancetta e Bakayoko rimedia il secondo giallo per fallo su Theo Hernandez: Napoli in 10 uomini.

Al 78′ il Milan perde Ibrahimovic per un problema muscolare al flessore: al suo posto dentro Lorenzo Colombo. Nel finale di gara il Milan cala il tris con Jens-Petter Hauge che di mancino fa secco Meret. Bellissimo Milan al San Paolo che si riporta immediatamente in testa alla classifica con 20 punti.

