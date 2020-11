Calciomercato Milan – Wanda spinge: vuole Icardi in rossonero | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: ritorno in Italia per Icardi

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Si continua a parlare del futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino sta vivendo una stagione davvero delicata. Leonardo, dirigente del Psg, l’ha difeso: “Erano tutti d’accordo sul comprarlo, capita di non essere in forma”. Tuttavia tra infortuni, panchina e ovviamente pochi gol, il suo rendimento è sicuramente fino a questo momento al di sotto delle aspettative.

Icardi è attualmente infortunato ( rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio), ma in generale il rapporto con Tuchel non è mai stato splendido, per usare un eufemismo. In tanti dunque pensano che l’argentino possa tornare in Italia, ma non all’Inter, dove ha indossato la fascia da capitano, bensì al Milan.

A dirlo è il giornalista Tiziano Crudeli, che, ai microfoni di 7Gold si è espresso così: “Chi potrebbe arrivare a Milano? Si parla sempre della possibilità che Mauro Icardi possa lasciare il Psg e tornare in Italia. Questa volta però non sarà l’Inter la possibile destinazione dell’argentino. Wanda Nara, agente del calciatore, secondo le indiscrezioni che arrivano, starebbe spingendo per portare Mauro Icardi al Milan, sponda rossonera. La moglie e procuratrice di Maurito è da sempre innamorata di Milano e sognerebbe di tornare in Italia. Vedremo se i discorsi potranno essere approfonditi nel corso dei prossimi mesi. Sarebbe uno scenario clamoroso per il Milan”.

Effettivamente è da diverse settimane che si parla di un approdo di Icardi al Milan. Addirittura alcuni media spagnoli hanno scritto di un accordo tra Maldini e Psg per una cifra pari a 40 milioni di euro. Il club rossonero starebbe pianificando il post Ibrahimovic, che, al netto delle sue grandi prestazioni, non può essere eterno, e l’argentino sarebbe uno dei primi nomi sulla lista. Nel calciomercato tutto è possibile, anche se a noi l’operazione risulta molto complessa, anche perchè Icardi continua avere questi problemi al ginocchio. Staremo a vedere, ma Crudeli è sicuro: Wanda vuole suo marito al Milan. Intanto è svolta per un obiettivo di mercato rossonero. VAI ALLA NOTIZIA>>>