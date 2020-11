Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic: tre nomi per gennaio | News

Calciomercato Milan, chi sarà il vice Ibrahimovic?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, è stato messo fuori gioco per le prossime 5-6 partite del Milan di Stefano Pioli. L’attaccante svedese, infatti, ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio che, unito a quello di Rafael Leão, di fatto lascia i soli Ante Rebić e Lorenzo Colombo (acerbo) a dividersi il ruolo di prima punta nel Diavolo.

Motivo per cui nel calciomercato di gennaio, Paolo Maldini vorrebbe acquistare per il Milan un vice di Ibrahimovic. Il direttore tecnico rossonero avrebbe in mente, secondo quanto riferito da ‘QS‘ oggi in edicola, tre nomi in particolare. Il primo è quello di Arkadiusz Milik, classe 1994, fuori rosa e fuori lista UEFA e Serie A al Napoli. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021, potrebbe arrivare ad una cifra accessibile nel mercato di riparazione.

In seconda battuta, poi, il Milan potrebbe sempre tentare un colpo di calciomercato all'estero. In tal senso, si fanno strada i nomi di Olivier Giroud, classe 1986, centravanti francese del Chelsea, e di Mariano Díaz, classe 1993, centravanti spagnolo del Real Madrid. Per entrambi, in questo caso, si proverebbe la strada del prestito.