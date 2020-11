Milan, ecco tutte le gare che potrebbe saltare Ibrahimovic | Serie A News

Milan, Ibrahimovic out: rientra contro il Parma?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha ricordato come Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sia costretto a fermarsi per almeno tre settimane. Questo perché, domenica sera a Napoli, Ibrahimovic ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Un infortunio che, di fatto, priverà la squadra di Stefano Pioli del suo bomber principe per almeno 5-6 partite. Un’assenza molto importante, del giocatore più forte, in un momento complicato della stagione. Il Milan, infatti, da qui a Natale scenderà in campo ogni tre giorni tra campionato ed Europa League.

Ma quali partite del Milan salterà Ibrahimovic? Secondo il ‘CorSera‘ saranno, nell’ordine, Lille-Milan (UEL), Milan-Fiorentina (Serie A), Milan-Celtic (UEL), Sampdoria-Milan (Serie A) e Sparta Praga-Milan (UEL). Ibrahimovic potrebbe rientrare in campo il 13 dicembre prossimo, in occasione di Milan-Parma a ‘San Siro‘.

O, più verosimilmente, ha riportato il quotidiano generalista, qualche giorno più tardi, in occasione di Genoa-Milan a 'Marassi' (16 dicembre).