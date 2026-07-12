Il mercato del Milan entra nel vivo e si scalda moltissimo l'asse che porta verso la Premier League. L'indiscrezione arriva direttamente dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ha voluto fare il punto sul futuro di Pervis Estupiñán.

Milan, Estupinan verso la cessione?

L'esterno ecuadoriano, arrivato in rossonero la scorsa estate per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, potrebbe già salutare Milanello di fronte ad un'offerta ritenuta congrua. Secondo quanto rivelato da Moretto, nelle ultime ore un club inglese si è mosso per fare dei sondaggi sulle ecuadoriano: si tratta propriodi Emery.

"C'è un calciatore che può lasciare il Milan in questo mercato estivo ossia Estupinian. Sapete che è sul mercato, il Milan ascolterà offerte su di lui e c'è un club che nelle ultime ore si è fatto avanti chiedendo le condizioni e i numeri per Estupinian, che il Milan ha preso a circa 20 milioni di euro. Questo club è l'Aston Villa. L'Aston Villa ha fatto un sondaggio, non ci sono al momento offerte scritte ufficiali ma sicuramente ci sono stati contatti tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione".

Lo stato della 'trattativa'

Nessuna offerta: l'Aston Villa non ha presentato ancora una proposta economica vera e propria alla dirigenza rossonera.

l'Aston Villa non ha presentato ancora una proposta economica vera e propria alla dirigenza rossonera. Primi contatti avviati: Ci sono stati dei dialoghi fitti tra club e intermediari per valutare la fattibilità dell'operazione, inclusi i costi.

Ci sono stati dei dialoghi fitti tra club e intermediari per valutare la fattibilità dell'operazione, inclusi i costi. La posizione del Milan: La società è aperta alla cessione e valuterò le proposta, a patto, però, di non generare alcun tipo di minusvalenza

Al momento non si può ancora parlare do una trattativa in fase avanzata, ma i primi passi sono stati già compiuti. Moretto ha chiarito la natura di questo primo approccio: