In queste ultime settimane non ci sono solo acquisti o cessioni in casa Milan, l'estate si gioca anche su un tavolo altrettanto importante: quello di rinnovi contrattuali. Con la pianificazione a lungo termine ormai entrata nel vivo, la dirigenza rossonera ha stabilito ufficialmente le proprie linee guida e, in cima alla lista delle urgenze del club di via Aldo Rossi, c'è un nome che mette d'accordo tutti: quello di Christian Pulisic.

Milan, si complica il rinnovo di Pulisic?

Per il proprietarioe per Amorim, l'attaccante statunitense è considerato un pilastro. Nonostante la scadenza del contratto fissata a giugno 2027, ilvuole giocare d'anticipo per evitare dei tormentoni di mercato che potrebbero rovinare l'ambiente. Dal lato del giocatore, però, la situazione non è poi così semplice.

A gettare molta incertezza sulla trattativa sono le ultime indiscrezioni lanciate dal The Athletic. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica, Pulisic avrebbe deciso di non affrettare i tempi: il numero 11 rossonero non hai intenzione di accendere subito il semaforo verde per il prolungamento.

La sua volontà, al momento, è quella di aspettare e valutare con attenzione all'evoluzione del progetto. L'americano vuole delle garanzie chiare sulle ambizioni del nuovo Milan, sulle mosse di mercato e sulla competitività della rosa prima di legarsi i colori rossoneri nuovamente.

Un piccolo campanello d'allarme per la dirigenza che sperava in una fumata bianca molto rapida. La stima reciproca resta intatta e Pulisic a Milano sta bene, ma le sirene del mercato impongono delle riflessioni. Riuscirà Cardinale a convincere il numero 11 rossonero a firmare il rinnovo? Oppure sarà separazione?