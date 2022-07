Calciomercato – Tuttosport ammonisce il Milan: “Ormai è tutto un rinvio”

'Tuttosport' ammonisce il Milan per le strategie d'attesa sul calciomercato. Le ultime su Charles De Ketelaere, Hakim Ziyech e Renato Sanches

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport', oggi in edicola, parla delle strategie del Milan sul calciomercato. Per farlo non si limita a fare il punto sui noti obiettivi, ma bacchetta il Diavolo con un titolo che non lascia spazio ad interpretazioni: 'È ormai tutto un rinvio'. I rossoneri, infatti, sono alle prese con le telenovele Charles De Ketelaere, Renato Sanches e Hakim Ziyech.

De Ketelaere

Il noto quotidiano scrive come, nella giornata di ieri, sia regnato uno strano silenzio tra le parti per il classe 2001. L'idea che il Milan possa alzare la sua offerta da 32 milioni complessivi contro la richiesta da 35 milioni del Brugge c'è, ma un senso di scocciatura è comprensibile. Senza un passo in avanti dell'uno verso l'altro la trattativa non si chiuderà. De Ketelaere, nel frattempo, attende speranzoso la chiusura della quadra. Con lui c'è un accordo per un ingaggio da 2,5 milioni di euro all'anno fino al 30 giugno 2027.

Ziyech

Hakim Ziyech è l'alternativa di De Ketelaere? Questo sarà ancora da scoprire. Quel che è certo è che il marocchino non vuole restare al Chelsea e ha dato mandato alla 'Roc Nation' di trovare l'intesa con il Milan. Un segnale importante del giocatore in direzione rossonera, ma rimane l'ostacolo di 6 milioni di euro chiamato ingaggio.

Renato Sanches

Nonostante le voci dalla Francia spingano Renato Sanches verso il Psg, il Milan è ancora in corsa per il portoghese del Lille, non avendo mai ritirato la sua proposta d'acquisto. L'attesa è snervante, la dirigenza non lo aspetterà in eterno, ma c'è ancora fiducia sulla possibilità che il classe 1997 possa scegliere il Diavolo.