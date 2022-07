Mercato Milan – Difesa, non solo Tanganga e N’Dicka: ritorno di fiamma?

Il mercato del Milan gravita intorno ad un solo nome al momento: Charles De Ketelaere. Tra un blitz in Belgio e contatti continui con il Brugge, la dirigenza rossonera sta spingendo forte per il classe 2001, individuato come il giocatore ideale per colmare le lacune mostrate lo scorso anno sulla trequarti. Il belga, in caso di fumata bianca, diventerebbe l'acquisto più oneroso della gestione Maldini-Massara. Un indizio in più per sottolineare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, come il giocatore piaccia ai dirigenti dell'area tecnica.