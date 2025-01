Mercato Milan: Trincao nel mirino per rinforzare l’attacco rossonero

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e in particolare dal giornalista Luca Bianchin , il Milan ha già una strategia ben definita per quanto riguarda i rinforzi offensivi nel mercato di gennaio. Il club rossonero ha messo nel mirino il portoghese Francisco Trincao , ma la trattativa non è ancora arrivata al momento decisivo.

Il costo per il giocatore si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che il Milan non è attualmente nelle condizioni di offrire. Tuttavia, la dirigenza rossonera non ha fretta e punta anche su un altro obiettivo di mercato: Marcus Rashford. Il Milan sta infatti aspettando gli sviluppi della situazione legata all’attaccante inglese, che potrebbe essere un colpo importante per il futuro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo nome a centrocampo: in Francia scrivono che ... >>>