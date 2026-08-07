Niente sconti dal Milan per Rafael Leao: per il portoghese servono almeno 60 milioni di euro, e il Galatasaray traballa...
Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto
Il futuro di Rafael Leao continua a tenere tutti quanti con il fiato sospeso, ma la posizione della dirigenza del Milan resta sempre la stessa. Come riferito dal giornalista sportivo Gianluigi Longari, il Milan non ha alcune intenzione di concedere sconti per il proprio numero 10.
Calciomercato Milan, muro rossonero: nessuno scontoLa valutazione del club rossonero per il proprio giocatore resta fissata a 60 milioni di euro. Una cifra davvero elevata che sta paralizzando i discorsi con il Galatasaray, club turco che, nelle ultime settimane, si è interessato molto concretamente all'attaccante lusitano.
I contratti tra la dirigenza rossonera e gli emissari della società turca vivono una fase di stallo profondo: senza un rilancio da parte dei turchi, la trattativa è destinata a non decollare definitivamente. Ad oggi, perciò, la strada più probabile sembra essere quella di una possibile permanenza.
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