Calciomercato Milan, top news: offerta per Hauge, Tadic non in vendita

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 4 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. I rossoneri pensano a Isco, mentre è tutto fatto per la permanenza di Sandro Tonali. Ipotesi seria anche Philippe Coutinho. A zero ci potrebbe essere l'occasione Miralem Pjanic, mentre si continua a valutare Roman Yaremchuk davanti. Il PSG non si arrende per Theo Hernandez, mentre Dusan Tadic è ufficialmente fuori mercato. Infine, è arrivata un'offerta per Jens Hauge. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.