Calciomercato – Dalla Spagna: “Pjanic via a zero, ci sono tre club italiani”

Rumors di calciomercato dalla Spagna. Il Barcellona vorrebbe liberarsi di Miralem Pjanic: anche il Milan interessato al centrocampista

Carmelo Barillà

Il calciomercato del Milan sta entrando nel vivo. E un'occasione potrebbe arrivare dal Barcellona. Si tratta di Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, in partenza dalla Spagna. Secondo quanto riferisce il 'Mundo Deportivo', pur di liberarsene, i catalani sarebbero disposti a farlo praticamente a parametro zero.

Dopo averlo acquistato per 60 milioni di euro più altri 5 di bonus dalla Juventus nell'affare che ha poi portato Arthur in Spagna il Barcellona avrebbe una notevole minusvalenza, ma si libererebbe del pesante ingaggio. Pjanic, infatti, guadagna 8 milioni di euro, troppi per un calciatore che non ha reso secondo le aspettative.

In Spagna si è parlato anche di un sondaggio del Milan. Un affare possibile perché a zero, ma il calciatore dovrebbe fare un sacrificio e decurtarsi lo stipendio. Al momento si tratta solo di una suggestione, visto anche il modulo utilizzato da Stefano Pioli (il 4-2-3-1) che consentirebbe al bosniaco di giocare solo da trequartista.

Pjanic, invece, sembrerebbe una pista concreta per altre due italiane: la Juventus e l'Inter. Nel primo caso sarebbe un ritorno, nel secondo un calciatore funzionale al progetto nerazzurro. Da non sottovalutare il PSG, che in questo calciomercato gioca un po' all'asso pigliatutto. Il Milan prova a prendere Isco: le ultime news >>>