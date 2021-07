Calciomercato Milan – I rossoneri pensano al colpo Isco: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Isco, fantasista del Real Madrid, non è più incedibile. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022

Il Milan , alla ricerca di un trequartista in questa sessione estiva di calciomercato , sta pensando di prendere Isco . Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Classe 1992 , Isco, che nella sua carriera ha fallito il salto di qualità da ottimo giocatore a fuoriclasse, non è un calciatore indispensabile nel Real Madrid di Carlo Ancelotti . E, pertanto, può andare via quest'estate.

Nel 2013 , ha ricordato la 'rosea', Isco fu pagato 30 milioni di euro al Málaga e fu il primo colpo dell'era Ancelotti. Ora, ironia della sorte, il nuovo avvento del tecnico emiliano sulla panchina dei 'Blancos' potrebbe coincidere con il suo addio. Tenuto fuori dagli Europei , così come tutti i giocatori del Real Madrid, per volere del Commissario Tecnico Luis Enrique , Isco potrebbe decidere ora di dare una nuova svolta al proprio percorso professionale.

Lo farebbe accettando di arrivare al Milan in questo calciomercato estivo. La trattativa per Isco non si preannuncia semplice perché, per quanto in declino, resta pur sempre un giocatore di prima fascia e di richiamo internazionale. I corteggiatori, di certo, non gli mancano. Ma il Milan ha ottimi rapporti con il Real Madrid e questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo.