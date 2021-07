Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Coutinho possibile: i motivi”

Philippe Coutinho rimane un obiettivo di calciomercato del Milan. Dalla Spagna spiegano il perché sarebbe possibile vederlo in rossonero

Il Milan vorrebbe portare in rossonero Philippe Coutinho in questa sessione di calciomercato . Il nome del brasiliano era stato accostato ai rossoneri nelle scorse settimane. Dalla Spagna rilanciano con forza la candidatura del trequartista del Barcellona.

Secondo la stampa iberica, in particolare 'Marca', il Milan sarebbe al lavoro con i dirigenti del Barcellona per trovare la formula più adattata per il trasferimento. L'ingaggio percepito dall'ex Inter e Liverpool è, però, proibitivo per le casse rossonere. Ma a questo ci sarebbe una possibile soluzione.

Il Milan ha un vantaggio sugli altri club interessatisi a Coutinho per via delle migliori condizioni fiscali vigenti in Italia per i calciatori. Un calciatore professionista straniero che si trasferisce in Italia e sposta la propria residenza fiscale nel nostro paese gode del regime agevolato e detassa al 70%, con conseguente tassazione del reddito imponibile nella sola misura del 30%. Il Milan prova a prendere Isco: le ultime news >>>