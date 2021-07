Mercato Milan – Hauge, offerta ufficiale dell’Eintracht: cifre e dettagli / News

Le ultime sul mercato del Milan. Arrivata in via Aldo Rossi un'offerta ufficiale dell'Eintracht Francoforte per Jens Petter Hauge. Le cifre

Non solo mercato in entrata: il Milan ragiona anche sulle possibili cessioni per accumulare un buon tesoretto per puntellare la squadra. In tal senso arrivano importanti aggiornamenti su una possibile partenza di Jens Petter Hauge. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' l'Eintracht Francoforte ha presentato un'offerta ufficiale per il norvegese di circa 7-8 milioni di euro. Il Milan vorrebbe più soldi per chiudere definitivamente l'operazione. Il club tedesco intanto, vista la recentissima cessione di André Silva al Lispia, sta spingendo forte per portare Hauge in Germania. Si attendono ulteriori aggiornamenti. Dusan Tadic al Milan? Il ds dell'Ajax spegne le voci: le sue dichiarazioni