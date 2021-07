Mercato Milan – Overmars spegne le voci: “Tadic non è in vendita”

Le ultime sul mercato del Milan. Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, ha parlato del futuro di Dusan Tadic. Queste le dichiarazioni

Nelle ultime ore il nome di Dusan Tadic sta scalando posizioni in ottica Milan. Il serbo è un profilo molto gradito alla dirigenza soprattutto per la sua estrema duttilità. Attenzione però alla precisazione di Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, che ha allontanato così le voci di mercato. Queste le dichiarazioni rilasciate al 'De Telegraaf': "Dusan Tadic non è in vendita. Non c'è assolutamente nessuna possibilità che lasci il club. Resterà all'Ajax perché Dusan è più di un calciatore chiave per noi. Abbiamo iniziato un percorse tre anni fa e lui è il cemento tra i mattoni dell'Ajax". Il Milan prova a prendere Isco: le ultime news