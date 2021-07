Calciomercato Milan – Yaremchuk nel mirino del Diavolo: la valutazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Roman Yaremchuk, attaccante del Gent e dell'Ucraina, piace ai rossoneri. Ecco quanto lo valutano

Il Milan, per questa sessione estiva di calciomercato, sta valutando anche Roman Yaremchuk per rinforzare il proprio attacco. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'attaccante classe 1995, bomber dell'Ucraina dell'amico Andriy Shevchenko, sarebbe entrato nei radar del club di Via Aldo Rossi ben prima dei Campionati Europei.