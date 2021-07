Yaremchuk, il dt del Gent: “Il Milan lo valuta 15 milioni? Speriamo di più”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Michel Louwagie, direttore tecnico del Gent, ha parlato del futuro di Roman Yaremchuk

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, sta facendo un pensiero a Roman Yaremchuk. L'attaccante, classe 1995, è titolare dell'Ucraina di Andriy Shevchenko in questi Campionati Europei, dove si sta mettendo in grande luce grazie alle reti segnate contro Olanda e Macedonia del Nord. Il Milan, ricordiamo, cerca una punta da alternare a Zlatan Ibrahimovic, attualmente infortunato.