Calciomercato Milan – Ecco Tonali: cifre e dettagli del nuovo affare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali sarà presto, ufficialmente, di nuovo rossonero. Ecco le nuove condizioni

Daniele Triolo

I quotidiani sportivi in edicola parlano del prossimo ritorno di Sandro Tonali al Milan in questo calciomercato estivo. Come noto il Diavolo non ha esercitato, entro lo scorso 16 giugno, il diritto di riscatto sul cartellino del centrocampista lodigiano. Questo perché ha voluto rivedere, al ribasso, le condizioni economiche dell'affare con il Brescia del Presidente Massimo Cellino.

Per il Milan, infatti, alla luce della prima stagione in chiaroscuro di Tonali tra Serie A ed Europa League, erano diventati troppi i 35 milioni di euro totali previsti dalle precedenti condizioni dell'operazione, tra prestito oneroso (10), diritto di riscatto (15) e bonus (10). Dopo oltre venti giorni di trattative tra le parti, sembra che si sia finalmente giunti ad una svolta in positivo.

Il nuovo accordo di calciomercato tra Milan e Brescia per Tonali, dunque, prevede il trasferimento del calciatore nella fila della squadra di Stefano Pioli a titolo definitivo. Il Milan pagherà alle rondinelle altri 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. A questi si aggiunge il cartellino di Giacomo Olzer, classe 2001, trequartista della Primavera rossonera.

L'operazione Tonali, quindi, costerà al Milan in totale 20 milioni di euro tra quanto versato l'anno passato e quanto dovrà ancora versare. Su Olzer, oltretutto, il club di Via Aldo Rossi ha inserito il diritto di riacquisto del cartellino. Tonali ha fatto in prima persona un sacrificio, rinunciando a parte dello stipendio percepito quest'anno in rossonero, per facilitare la chiusura dell'affare.

Il Brescia, almeno inizialmente, non otterrà l'attaccante Lorenzo Colombo, classe 2002, che inizierà il ritiro agli ordini di Pioli. In una fase successiva del mercato, però, quando il Diavolo avrà riempito le caselle in attacco, il Brescia avrà la priorità sul prestito del giovane bomber di Vimercate.