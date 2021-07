Calciomercato Milan – Il PSG non molla Theo Hernandez: pronto l’assalto

Il PSG è molto attivo in questa sessione di calciomercato. I francesi sono pronti ad un nuovo assalto a Theo Hernandez, terzino del Milan

Il PSG punta a fare una sessione stellare di calciomercato ed ha rimesso nel mirino Theo Hernandez, terzino del Milan. Il francese è uno dei top player rossoneri, che non lo vogliano far partire. Theo si è distinto come uno dei migliori esterni sinistri della Serie A italiana, e non solo. Le sue doti straordinarie di spinta e potenza, oltre ad un ottimo piede mancino, non sono certo passate inosservate.