Uno dei giocatori che rischia di lasciare il Milan nel corso della sessione estiva di calciomercato è Fikayo Tomori , anche se la sua volontà, forse, non è tanto collimante con questo scenario. Ma procediamo con ordine. Già nella finestra invernale, infatti, il centrale inglese avrebbe potuto lasciare i rossoneri, anche perché il rapporto con Paulo Fonseca non era di certo idilliaco. Alla porta avevano bussato prima la Juventus , dove poteva ricongiungersi con l'ex compagno Pierre Kalulu , e il Tottenham . Alla fine, però. è rimasto al Diavolo, anche perché sembrava essere scoccata la scintilla con Sérgio Conceicao .

Calciomercato Milan, futuro di Tomori in bilico: la sua volontà e le esigenze rossonere

Le ultime notizie a riguardo arrivano dai colleghi de 'La Gazzetta dello Sport', tramite un articolo pubblicato sul proprio sito. Secondo quanto riferito, infatti, Fikayo Tomori sarebbe intenzionato a rimanere al Milan, soprattutto se il club non dovesse metterlo alla porta. Il tema comunque si riproporrà, anche perché il Diavolo dovrebbe comunque cambiare qualcosa in difesa. Se si giocherà a 4 servirà comunque un rinforzo di spessore, mentre se si opterà per la difesa a tre si dovrà aggiungere un elemento. Il futuro è in bilico, ma quel che è certo è che lòa sua volontà è quella di non andarsene.