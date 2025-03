Calciomercato Milan, Tomori in Premier? Spunta il clamoroso scambio

Come riportato da calciomercato.it, il Milan avrebbe già sondato in passato Dragusin, difensore del Tottenham, stessa squadra che potrebbe essere molto interessata a Tomori in estate, dopo averlo corteggiato durante il calciomercato invernale. Il difensore degli inglesi, si legge, sarebbe valutato circa 30 milioni di euro, una valutazione molto simile a quella di Fikayo, per questo, come ipotizza calciomercato.it, uno scambio potrebbe essere una soluzione ideale. Al momento, si legge, non ci sarebbero trattative, ma non sarebbe da escludere che possano iniziare i primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione di calciomercato. LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic surclassa Lautaro Martinez: i numeri parlano chiarissimo>>>