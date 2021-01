Calciomercato Milan – Tomori day: i primi passi in rossonero | LIVE NEWS

Calciomercato A.C. Milan LIVE: Tomori è rossonero!

+++ MANDZUKIC-MILAN: TUTTE LE NEWS MINUTO PER MINUTO +++

ORE 9:50 – DEPOSITATO IL CONTRATTO DI TOMORI

Il Milan ha già depositato in Lega Calcio il contratto di Tomori

ORE 8:00 – E’ IL GIORNO DI TOMORI: E PIOLI LO VUOLE CONTRO L’ATALANTA

Tomori è atteso in Italia. Accordo raggiunto tra Milan e Chelsea

ULTIME NOTIZIE LIVE CALCIOMERCATO MILAN – E' il giorno di Fikayo Tomori. Milan e Chelsea hanno raggiunto un accordo per il classe 1997, atteso nel pomeriggio in Italia. Il club rossonero, per accelerare i tempi, ha già depositato in Lega Calcio il contratto di Tomori, che dunque può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. L'oramai ex Chelsea ha già svolto una parte delle visite mediche in Inghilterra. Segui con noi tutta la giornata di Tomori live su PianetaMilan.it'.