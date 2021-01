Milan, niente visite alla Madonnina per Tomori: il programma | PM News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come appreso dalla nostra redazione, niente visite mediche alla Madonnina per Fikayo Tomori, in arrivo a Milano dal Chelsea. Il difensore anglo-canadese arriverà in Italia nel primo pomeriggio (intorno alle 14:00) e dovrà solamente sostenere la visita di idoneità sportiva al Centro Ambrosiano, saltando di fatto le visite che di solito si effettuano alla Madonnina. Questo perché Tomori ha già effettuato questa parte a Londra nella giornata di ieri. L’obiettivo del club rossonero è quello di poterlo già averlo a disposizione per la gara di domani contro l’Atalanta, viste le assenze certe di Romagnoli e Gabbia, e le non perfette condizioni di Kjaer.

