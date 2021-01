Tomori al Milan, i tifosi del Chelsea si sfogano: “Va via il migliore”

Tomori al Milan, i tifosi del Chelsea protestano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una priorità decantata da mesi da Paolo Maldini e Frederic Massara finalmente portata a casa: il nuovo difensore centrale del Milan si chiama Fikayo Tomori. Un nome semi-sconosciuto ai più, visto un impiego con il Chelsea non proprio da titolare fisso. Eppure, nonostante ciò, la cessione dell’inglese al club rossonero ha creato malcontento all’interno della tifoseria ‘Blues’. Dopo l’annuncio della cessione di Tomori, i supporters inglesi si sono scatenati nei commenti sui social criticando aspramente società e allenatore. Dall’hashtag #LampardOut al ‘Va via il migliore‘, nessuno viene risparmiata dalla furia degli attacchi della tifoseria, convinta che il giocatore era assolutamente da tenere. Il popolo rossonero, dunque, spera di godersi un giocatore forte per gli anni a venire.

