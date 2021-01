Calciomercato Milan – Lampard: “Tomori diventerà un top player”

Calciomercato Milan, la convinzione di Lampard

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Frank Lampard, alla vigilia di Chelsea-Luton Town di FA Cup, ha parlato di Fikayo Tomori, diventato ufficialmente un giocatore del Milan. Ecco le sue considerazioni in conferenza stampa: "Fikayo è un giocatore che sta crescendo, un ottimo giocatore. L'ho visto passare dal suo tempo al Derby come un buon talento a uno dei migliori difensori del campionato e poi un nazionale inglese e un giocatore del Chelsea. Il suo viaggio è stato fantastico. Sia che vada in prestito o meno, sarà un top player".