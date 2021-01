Calciomercato Milan – Tomori è appena arrivato a Malpensa | PM News

MILAN NEWS – È già ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, visto che il club rossonero ha depositato in Lega il contratto, ma il passaggio in rossonero di Fikayo Tomori è condizionato al superamento anche della seconda parte delle visite mediche. Il difensore inglese classe 1997, infatti, come ci comunica il nostro inviato Enrico Ianuario, è appena atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa. Adesso svolgerà appunto la seconda parte delle visite e poi ci sarà il comunicato ufficiale. Domani dovrebbe essere convocato da Stefano Pioli. Dunque Tomori arriva dal Chelsea in prestito fino a giugno con diritto di riscatto.

