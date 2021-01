Conferenza Milan-Atalanta: le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

Milan-Atalanta, le parole di Pioli alla vigilia del match di Serie A

CONFERENZA MILAN PIOLI – Domani pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà, a San Siro la sfida Milan-Atalanta. La gara sarà valida per la 19^ giornata della Serie A 2020-2021.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si troverà costretto ad ovviare alle assenze di Matteo Gabbia, Ismaël Bennacer, Alexis Saelemaekers e del capitano Alessio Romagnoli.

Tornano a disposizione, invece, Theo ed Ante Rebic, nonché Rade Krunic. L’allenatore emiliano, però, promette battaglia per conservare il primo posto in classifica davanti all’Inter.

Alle ore 14:15 Pioli parla in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) per introdurre i temi principali del match di campionato.

Quasi tutto pronto, a Milanello, per la conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Milan-Atalanta. Si parte, come previsto, intorno alle ore 14:15.

