Calciomercato Milan – Depositato il contratto di Tomori

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dal sito della Lega Calcio, il Milan ha appena depositato il contratto di Fikayo Tomori. Il giovane difensore anglo-canadese arriverà in giornata a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito e il club rossonero farà di tutto per poterlo convocare già per il match di domani pomeriggio contro l’Atalanta a San Siro.

